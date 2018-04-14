Коротченко: Россия не будет своими военными силами отвечать на атаки на Сирию

Какова может быть реакция России на ракетный удар по Сирии ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции рассказал Sputnik Молдова военный эксперт Игорь Коротченко.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

Военный эксперт Игорь Коротченко поделился своим мнением, какова будет реакция России на эти атаки.

"Поскольку в ходе военных ударов США, Франции и Великобритании по Сирии российские базы атаке не подвергались, соответственно, Россия не будет своими силами отвечать на эту акцию, — сказал эксперт, — Но мы будем содействовать в подготовке военнослужащих сирийской армии, которая будет заниматься противовоздушной обороной. Таков, собственно, будет российский ответ по военной линии".

Относительно того, стоит ли ожидать продолжения муссирования темы химического оружия в Сирии, Коротченко заявил, что "это используется как основной способ по легитимизации той военной интервенции, которая произошла сегодня".

"Поэтому, очевидно, США, Великобритания, Франция и в целом коллективный запад будут продолжать давить и настаивать, что химическая атака имела место, и, в то же время, препятствовать выполнению инспекторами по организации запрещения химического оружия объективного расследования этой ситуации" — сказал военный эксперт.