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Михаил Осадчий
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Осадчий: смайлики экономят время, но у них есть недостаток

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Популярность смайликов растет - хорошо это или плохо, как правильно использовать смайлики и в чем их недостаток, рассуждает проректор Института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.

"Пиктография — дополнительный инструмент передачи информации. Она позволяет сокращать время и пространство. Мы — люди XXI века, мы ограниченны во времени и пространстве. У нас маленькие квартирки, маленькие машины, мало парковочных мест, мало времени. Его не хватает на семью, на спорт и на работу. Мы стараемся все сжимать по максимуму. И вот пиктография стала откликом на такой вызов цивилизации", — отметил филолог. 

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По мнению Осадчего, с этой точки зрения смайлики имеют положительный эффект, но у них есть и существенные недостатки.

"Любой язык, в особенности русский, предлагает богатые инструменты для выражения эмоций. Смайлики более скупые, они стандартизованы, а самое главное, они не имеют национальной специфики. А каждый язык имеет ее. Проще говоря, "любовь", "ненависть" и "раздражение" по-русски и по-английски описывается разными словами с разными смысловыми оттенками. А смайлики — одинаковые", — объяснил эксперт.

Смайлики, как отметил Осадчий, стремятся к тому, чтобы полностью подражать естественной коммуникации, и они способны к ней приблизится.

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Теги:
цивилизация, русский язык, пиктография, эмодзи, смайлик, Михаил Осадчий


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