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Юрий Кротенко
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Кротенко: станет ли Молдова туристической, зависит от политики государства

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Эксперт в области туризма Юрий Кротенко считает, что Молдове трудно будет добиться развития туристической отрасли, если этот вопрос не станут решать на государственном уровне.

Специалист напомнил, что в среднем в мире на долю туризма приходится до 10% ВВП, а в тех странах, которые рассматривают туризм в качестве стратегического направления своего развития, туристическая отрасль приносит до четверти ВВП. По информации Кротенко, прямой вклад туризма в экономику Молдовы в 2016 году составил всего 1% от внутривалового продукта.

"Мы можем быть интересны для кого угодно, для всех сегментов туристов — для богатых и для бедных. Другое дело, будем ли мы этим заниматься. Если мы возьмем государство Израиль, то там есть министр туризма. Во Франции ежегодную стратегию развития туризма докладывает премьер-министр, а отвечает за нее министр иностранных дел, при том, что у них есть министр по туризму", — отметил Кротенко. 

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По словам специалиста, в Молдове предпринимаются усилия по развитию туристической отрасли, но их недостаточно.

"Государство должно принять решение о том, что оно будет заниматься туризмом, этими 10 процентами ВВП. А мы занимаемся другими вопросами", — резюмировал специалист.

В 2016 году молдавский туризм внес в общую копилку страны 70 миллионов долларов. Эту цифру привел Всемирный совет по туризму и путешествиям, который подготовил доклад о влиянии отрасли на экономику в мировом масштабе.

Сумма мизерная по сравнению с объемами соседних Украины и Болгарии. К примеру, в прошлом году прямой вклад украинской туристической отрасли в экономику составил миллиард 400 миллионов долларов или 1,5 % от ВВП, в Румынии — 2,5 миллиарда долларов, что составляет 1,3% от валового внутреннего продукта страны.

Авторы исследования считают, что туризм в Молдове развиваться будет, но скромно. Так, по прогнозам экспертов, к 2027 году в этой сфере будет крутиться порядка 100 миллионов долларов, а ее доля в ВВП составит всего 1,2%.

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Теги:
туризм, ВВП, Молдова, стратегия, Юрий Кротенко


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