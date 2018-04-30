Реницэ: Бэсеску - враг молдавского государства и главный евроскептик

Аналитик говорит о том, как власти Молдовы относятся к экс-президенту Румынии.

Запрос двух бывших депутатов Либеральной партии относительно отзыва молдавского гражданства Траяну Бэсеску был признано Конституционным судом неприемлемым. Таким образом КС уже не в первый раз подтвердил правоту Игоря Додона, отозвавшего в 2017 году молдавское гражданство Бэсеску.

Бэсеску скорее всего никогда "не светит" стать гражданином Молдовы, и на это есть серьезные причины, говорит в эфире радиостудии Sputnik Молдова аналитик и публицист Валерий Реницэ.

"Если не бояться называть вещи своими именами, то Бэсеску — это враг нашего государства. Объясню почему. У нас, конечно, есть евроскептики, но демократически выбранное правительство и граждане, говорят о евроинтеграции, о том, что мы движемся в ЕС. Траян Бэсеску всех отговаривает. Он главный евроскептик для нас", — сказал Реницэ.

Более того, экс-президент Румынии по-настоящему деморализует проевропейски настроенных граждан нашей страны, утверждает собеседник.

"Бэсеску постоянно вещает, что нам никогда не видать Евросоюза, что он знает все секреты этой организации, он деморализует наших граждан своей риторикой. Нашим властям его абсолютно не за что любить", — объяснил аналитик.