Кондрашов: задержание Вышинского - дело рук "политических террористов"

В Киеве, 15 мая, сотрудники Службы безопасности задержали сотрудника информационного агентства РИА Новости Украина. Журналист подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Позже, 18 мая у здания посольства Украины в Москве была проведена акция в поддержку Вышинского, в которой приняли участие представители СМИ, в том числе, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.

Мнение о сложившийся ситуации в Украине в эфире радио Sputnik Беларусь выразил политический обозреватель, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов.

"Такое даже в голове не укладывается. Это поведение настоящих политических террористов. Если бы это случилось в России с каким-нибудь европейским или американским журналистом, но, слава богу, это невозможно, то вой бы был на всю планету. Но здесь просто закрывают глаза, затыкают уши, никто не хочет ничего слушать о том режиме, который они по-прежнему опекают. И всем понятно, что идет нарушение всех международных соглашений", — сказал Кондрашов.

Собеседник также отметил, что Россия, скорее всего, будет решать вопрос дипломатически, без применения зеркальных мер.