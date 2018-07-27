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Научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян
© Sputnik / Вадим Шекун

Мирзаян: перезагрузка отношений США и ЕС невозможна

Радио
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Политолог Геворг Мирзаян считает, что на данный момент США и ЕС не нашли компромиссных решений по ряду спорных вопросов, что сводит к нулю возможность перезагрузки отношений между партнерами.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне для запуска новой фазы отношений страны и союза, говорится в совместном заявлении ЕС и США после этой встречи, на которое ссылается агентство РИА Новости.

"Мы встретились сегодня в Вашингтоне для запуска новой фазы в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом — фазы тесной дружбы, сильных торговых отношений, выигрышных для обеих сторон, лучшей совместной работы для глобальной безопасности и процветания, и совместной борьбы с терроризмом", — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией. 

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По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворга Мирзаяна, отношения между США и ЕС нельзя назвать союзническими в условиях, когда американский президент прямым текстом называет ЕС соперником Соединенных Штатов. Конфликт усилился по причине того, что Европа отказалась принимать доводы Дональда Трампа, выступающего с позиции сильного.

"Соединенные Штаты работали с Европой по принципу "мы — империя, мы платим деньги в ответ на лояльность". США открывали рынок, реализовывали проекты в международных отношениях, брали лидерство в ряде конфликтов, в которых американцам ловить было нечего, то есть тратили огромное количество ресурсов ради лидерства. Европу это устраивало, потому что американцы давали им военный зонтик. Сейчас Трамп говорит, что "халява" закончилось, и что сейчас все, что мы будем для вас делать будет вами оплачиваться различного рода средствами в различного рода проектах. На что Европа не идет. В ответ Трамп не столько закулисно ее критикует, сколько публично, называя ее нехорошими словами", — отметил собеседник.

По словам Мирзаяна, несмотря на желание, в настоящий момент отсутствуют условия для восстановления некогда тесных отношений между союзниками.

"Невозможна перезагрузка отношений без того, что стороны найдут компромисс в этом видении двусторонних отношений друг с другом. Я на сегодняшний день этого компромисса не вижу. Есть позиция Германии, есть позиция Франции, есть позиция США. Пока они не договорятся по торговым вопросам, военным вопросам, в какой-то степени по российскому вопросу найдут какой-то компромисс, никакой перезагрузки отношений быть не может," — резюмировал собеседник радио Sputnik.

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Теги:
торговая война, США, сотрудничество, ЕС, Геворг Мирзаян


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