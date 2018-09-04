Гаспарян: Грузии и России нужны изменения в отношениях

Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна на радио Sputnik о том, почему грузинские власти, ссылаясь на закон "Об оккупированных территориях", не пустили в страну несколько российских журналистов, которые хотели посетить Тбилисскую медиаконференцию.

По словам Гаспаряна, такая новость не вызывает удивления, но ситуация с выдворением журналистов не может долго продолжаться.

"Грузии и России нужны изменения в отношениях. Однако… Есть точка зрения грузинской оппозиции, есть позиция грузинских властей, есть закон об оккупированных территориях и другое. На такой базе очень сложно построить вопрос нормализации отношений России и Грузии, но рано или поздно — это придется сделать. Вопрос с журналистами, возможно, дорожная карта, через которую Грузия может выйти на полноценный конструктивный диалог с Россией", — отметил эксперт.