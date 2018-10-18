Григорьева: ЕС пытался заставить британцев мерить свои огурцы

Одной из причин выхода Великобритании из ЕС стали навязываемые Брюсселем требования, некоторые из которых доходили до абсурда.

О причинах взрыва евроскептицизма в стране, которая была среди основателей объединенной Европы, рассказала в эфире Sputnik Молдова российская поэтесса Лидия Григорьева, чья жизнь тесно связана с Великобританией.

"Когда обсуждался Brexit, было много передач по английскому телевидению. И шотландские рыбаки рассказывали, что Евросоюз их обязал мерить креветки сантиметром. Также надо было измерять и огурцы. Кривые огурцы надо было выбрасывать, а мелкие креветки - скармливать животным. Очень много глупостей было. Но когда пытались из Брюсселя диктовать Лондону, какие должны быть унитазы, вот тут восстала вся Англия", — рассказала поэтесса, ставшая гостьей радиостудии Sputnik Молдова.

Раздраженность из-за абсурдных требований Брюсселя дополнилась негодованием в связи с растущей как на дрожжах армией евробюрократов, которых британцам, занятых измерением огурцов и креветок, приходилось еще и кормить.

"Вы не представляете, какое количество чиновников расположилось в Европе, и вы не представляете, какую зарплату они получают. Но они же видят только бумаги, но не видят людей", — добавила она.

Терпение британцев окончательно лопнуло, когда туманный Альбион заполонили мигранты. Как отметила писательница, особые неудобства доставляют даже не нелегалы, а младоевропейцы, решившие на законных основаниях воспользоваться всеми благами развитой страны.

"Вы не представляете, что произошло с системой здравоохранения Англии, когда к нам хлынули люди с европаспортами. Сейчас я должна ждать плановую операцию восемь месяцев, хотя раньше это могло быть 8 недель. Сейчас не попадешь к врачу, потому что все встали на учет", — рассказала Григорьева.

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Англичанам, которые долго выстраивали свою социальную систему, естественно, такое положение дел не понравилось. Поэтому девиз ЕС "Единство в многообразии" в итоге утонул в яростном ропоте коренных островитян.

"Сегодня все пользуются благами Англии, а англичане, естественно, против всего этого. Они создали эту систему, у них чуть ли не у первых в Европе появилось бесплатное медицинское обслуживание, бесплатные школы и так далее. Наполовину социализм, можно сказать, мы даже его обозвали "англосоц" со всеми его недостатками. А Евросоюз — это огромный монстр, который сидит и диктует нам всем, какой должен быть размер у наших креветок и огурцов", — заключила она.

Лидия Григорьева — российская поэтесса, фотохудожник, автор сценария нескольких документальных фильмов, больше 20 лет живет в Великобритании, но остается гражданкой России и часто бывает на родине.

В Кишинев поэтесса приехала, чтобы представить здесь свою книгу "Русская жена английского джентльмена". В своей драме в стихах автор исследует сложнейшие процессы эмиграции и перестройки менталитета эмигрантов.

О проблемах людей, поменявших место жительства, а также о том, в какую Европу стремится Молдова, Лидия Григорьева рассказала в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.