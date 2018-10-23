Москович: большая честь получить высокую оценку президента Белоруссии

О значении награды для него лично и о планах на будущее легендарный музыкант рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Очень неожиданная награда, но я думаю, что и заслуженная тоже. Спасибо президенту Республики Беларусь за особую оценку. Я признателен всему белорусскому народу. Испытываю чувство гордости и радость за то, что меня ценят и уважают в другой стране. Это очень важно для меня", - отметил Москович.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдаване покорили сердца белорусов на "Славянском базаре" 10

Как рассказал исполнитель, его творческие связи с Белоруссией начались 20 лет назад. Именно в 1998 году завязалась его дружба с фестивалем "Славянский базар" в Витебске, которая длится и по сей день.

Сегодня Константин Москович является официальным представителем музыкального форума на территории Молдовы и Румынии. Именно с его легкой руки на "Славянский базар" в 2018 году попал уроженец Молдовы Марчел Рошка, выступивший от Румынии и завоевавший гран-при фестиваля.

"Я считаю, что награда - это высокая оценка государственных структур моего старания и усилий, направленных на поддержку культурных отношений. А это важно, особенно в последнее время, когда взгляды некоторых правительственных структур меняются. Я считаю, что дружба и культурные отношения между странами должны быть только на высоком уровне", - добавил известный молдавский наист.

"Славянский базар" продолжает расширять географию. В этом году в нем впервые приняли участие юные артисты из Канады, Колумбии и Великобритании. На сцену взрослого конкурса поднялись исполнители из Гвинеи и Египта.

"Границы фестиваля "Славянский базар" расширяются. Появились страны Латинской Америки, два года назад я впервые привез на детский конкурс участника из Америки. В этом году я буду председателем жюри в Орландо, штат Флорида, где пройдет отбор участников "Славянского базара" из США. Говорит это о том, что фестиваль расширяет границы, что это уже не просто музыкальный форум, в котором участвуют только славянские страны, это говорит о его бешеной популярности", - добавил артист.