Николайчук: решение США по ракетам означает подготовку к войне

Независимый аналитик Игорь Николайчук считает, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нужно расценивать, как подготовку к войне, ради которой американцы готовы превратить страны Европы в "пороховые бочки".

Планы Вашингтона выйти из ДРСМД прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

По его мнению, решение США резко нарушит безопасность не только в Европе, но и во всем мире, потому что спровоцирует новый виток гонки вооружений. Появится новый тип оружия, которое будет где-то размещаться, под что необходимо будет строить базы. В мире, и Европе в частности, после ядерного оружия появится еще одна пороховая бочка, которая, исходя из логики жизни, рано или поздно рванет.

"Повешенное в первом акте ружье в последнем – обязательно выстрелит. Это закон не только театрального жанра, но и мировой политики. Это не просто какое-то политическое маневрирование, это можно рассматривать как подготовку к войне, потому что оружие просто так не делается, не размещается, не висит оно в воздухе, оно направлено на конкретного противника", - отметил Николайчук.

Совершенно очевидно, добавил российский эксперт, что американские ракеты средней дальности в Европе "будут направлены не на защиту стран, в которых они размещены, а для подготовки войны против нас". Не зря в период подписания ДРСМД размещение американских ракет в Европе сравнивали с пистолетом, приставленном к виску СССР, напомнил эксперт.

"Интересно, а как на это отреагируют страны, на территории которых эти ракеты будут размещены. Они же снова в общем-то становятся целями. Возможный ответ же будет не по Америке, а по этим странам. Поэтому, тут будет взорвана политическая ситуация внутри многих стран. В первую очередь Германии", - заключил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна будет ответить зеркально в случае поставок новых американских ракет в Европу.

"Что касается Европы, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос – что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами", – сказал российский лидер.

Путин заявил, что в случае поставок американских ракет в Европу, согласные с этим страны поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Он отметил, что таким образом "мы вернемся в ситуацию с "Першингами" (ракета средней дальности) в Европе".

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.