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Владимир Песня
© Sputnik / Osmatesco

Песня: в чем уникальность спортивной фотографии

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Известный спортивный фотограф и победитель самого авторитетного международного фотоконкурса World Press Photo-2016 рассказал о тонкостях своей работы.

Спортивная фотосъемка является сложным жанром и требует от фотографа не только интеллектуальной, но и физической подготовки – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал известный спортивный фотограф и победитель самого авторитетного международного фотоконкурса World Press Photo-2016 Владимир Песня.

"У спортивной фотографии есть определенная специфика, у каждого вида съемки есть свои особенности. Спорт тяжелее снимать технически, требуются более тяжелые, длиннофокусные объективы, больший набор оптики. Бывают вопросы доступа – не всегда фотографу удается занять ту позицию, которую бы занять хотелось. Мне иногда хочется выскочить на футбольное поле и что-нибудь эффектно там снять, такое, кстати, было когда-то – я видел хронику 30-х годов прошлого века из Англии, там фотографы после забитого гола выбегали на поле", - сказал Песня.

Порой съемки важных спортивных событий требуют особой собранности и подготовки, утверждает фотохудожник.

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"Самое важное – скорость. Успевать думать, успевать снимать, успевать следить за тем, что происходит. Обычно я беру на спортивные съемки две камеры, максимально – пять камер, и всеми я управлял. Это было во время Чемпионата мира по футболу в России, три камеры были дистанционные, камера с длиннофокусным объективом на моноподе, вспомогательная висит на плече, и дистанционные управляются ногой при помощи педали", - объяснил собеседник.

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Теги:
фотограф, фотография, спорт


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