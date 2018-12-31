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Дед Мороз из Великого Устюга, архивное фото
© Sputnik / Павел Лисицын

Дед Мороз: в новогоднюю ночь нужно правильно загадывать желание

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Дед Мороз из Великого Устюга несмотря на плотный график дал интервью корреспонденту радио Sputnik. Он рассказал, что следит за новостями и успевает общаться с журналистами. 

Ёлка на площади Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Дед Мороздал совет как в новогоднюю ночь нужно правильно загадывать желание, чтобы оно точно сбылось.

"Всегда спрашиваю: "В чем измеряется богатство человека?" Не в количестве бумажек, которые вы называете деньгами. Богатство человека - в его родственниках. Чем больше пап, мам, бабушек, дедушек, детей, внуков и внучек соберется в Новый год за праздничным столом, тем вы богаче. В этом и есть счастье", - считает волшебник.

Дед Мороз отметил что те, кто пожелают счастья и здоровья своим близким, встретят Новый год дома в кругу семьи и друзей.

"Загадывать желание нужно за большим праздничным столом, за которым собрались все родственники. В этом секрет", — уверен волшебник.

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