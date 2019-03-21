Додон: Молдова – наша общая родина, и другой у нас не будет

На заседании парламента Республики Молдова нового созыва президент Республики Молдова Игорь Додон обратился к депутатам на русском языке.

Парламент нового, Х созыва, начал свою работу в четверг, 21 марта. Заседание открыл старейший депутат парламента Эдуард Смирнов. Президент страны Игорь Додон, выступая перед депутатами, обратился к собравшимся в том числе и на русском языке, напомнив, что Молдова – многонациональная страна.

"Молдова – это страна, где вместе живут десятки этносов. Молдаване, русские, украинцы, гагаузы, болгары, евреи, армяне, азербайджанцы, ромы, поляки и другие народности жили здесь в мире и согласии. Все они считают Молдову своей родиной", - заявил глава государства.

Как подчеркнул Додон, Молдова – наша общая родина, поэтому в политике, которой придерживается страна, не должно быть места для межнациональных склок.

"Не следует пренебрегать правами и свободами тех соотечественников, у которых иной язык, иная культура, иные традиции. Мы должны уважать права каждой группы населения, в том числе, уважать выбор тех, кто пользуется русским языком в качестве языка межнационального общения в Молдове", - заключил Додон.

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