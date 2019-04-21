Как бренды становятся именами нарицательными

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Ксерокс, кеды, фен, скотч, диктофон, термос, памперсы, джакузи... Всё это раньше было названиями брендов. Не знали?!
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Граждане Молдовы все чаще стараются избегать проблем с налоговой инспекцией. По крайней мере, об этом говорят данные, поступающие от фискальных органов.
Жена Дмитрия Быкова сообщила, что писатель "слышит и реагирует".
Как голосовали кандидаты в президенты Украины в рамках второго тура - Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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