Как бренды становятся именами нарицательными

Ксерокс, кеды, фен, скотч, диктофон, термос, памперсы, джакузи... Всё это раньше было названиями брендов. Не знали?!

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