Додон: никто не сможет отменить День Победы в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон напомнил на митинге в Кишиневе, что День Победы священный праздник для жителей страны.

Выступая в среду на митинге трудящихся в Кишиневе, глава республики Игорь Додон отметил, что 2019 год – особый для Молдовы. Это и 660 летие молдавской государственности, и 75-летие освобождение страны от фашизма. Президент напомнил, что по инициативе Партии социалистов по всей республике проходят акции, приуроченные к этой дате, и ко Дню Победы.

"Мы всегда достойно защищали наши традиции...В этом году отмечается 75 лет освобождения Молдовы от фашизма.Девятое мая всегда будет в Молдове праздником Победы. И никто не сможет отменить эту дату – подытожил Додон.

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