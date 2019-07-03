Холодков: мир готовится к экономическому кризису, доллар может рухнуть

Эксперт Российского института стратегических исследований рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, чем могут обернуться новые мировые финансовые потрясения.

Экономисты предупреждают, что уже в этом или следующем году в мире может разразиться крупный экономический кризис.

Один из признаков надвигающегося катаклизма – ситуация с американской валютой. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал эксперт РИСИ Вячеслав Холодков.

"Посмотрите на долю доллара в международной мировой торговле капиталами, товарами, и услугами. После Второй мировой – 80%. А сейчас 40. Доллар потеснен евро, это видно по отчетам SWIFT. Доллар уже потерял свои позиции. Он еще удерживает их в качестве резервной валюты – примерно 60% в международных резервах Центробанка, но и там он начинает терять свои позиции", - сказал экономист.

В случае наступления кризиса положение доллара может кардинально ухудшится, утверждает эксперт.

"Доллар – это основа финансового могущества США. Но финансовая мощь зависит в первую очередь от промышленной мощи. Положение доллара достаточно шаткое, и если начнется глобальный мировой кризис, то конечно же доллар упадет – как по отношению к евро, так и по отношению к другим валютам", - отметил Холодков.

Финансовое руководство многих стран мира готовится к кризису и пытается обезопасить свои экономики от падения доллара, уверен аналитик.

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"Российский Центробанк стал резко наращивать авуары в физическом золоте. Это подготовка к финансовому кризису. То же самое делает и Китайский Народный банк. Или попытка введения расчетов в национальных валютах – это естественное желание стран обезопасить себя на тот случай если доллар рухнет. Тем более многие страны выводят золото из США – и Франция, и Германия, и Турция. Это все – подготовка к кризису", - резюмировал аналитики.

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