Экономист: какова вероятность развития мирового экономического кризиса

Политолог, профессор Высшей Школы Экономики Олег Матвейчев рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что президентские выборы в США могут способствовать возникновению глобального экономического кризиса.

В ближайшее время мир может поразить новый, глобальный экономический кризис и связано это с событиями в США – такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог, профессор Высшей Школы Экономики Олег Матвейчев.

"Риски возникновения мирового экономического кризиса сейчас, безусловно, возрастают. Каждый раз при президентских выборах в США, а США – это первая экономика мира, с 25% ВВП, пускай и фиктивного, и с 15% мировой промышленности, возникает серьезная турбулентность", - сказал экономист.

Эксперт отметил ряд событий, свидетельствующих на его взгляд, о приближении эпохи финансовой нестабильности.

"Хочу отметить, что перед американскими выборами возникает не только экономическая, но и политическая нестабильность по всему миру. Начались экономические войны, прежде всего их развязали США и Китай, идут экономические столкновения с Индией, также речь идет о санкциях против России и угрозах Евросоюзу", - отметил Матвейчев.

Экономист не исключает, что в течении года мир столкнется с серьезными экономическими проблемами.

"Вероятность того, что или осенью этого года, или в 2020 году, что называется "бахнет", что будет серьезный кризис, по масштабам сопоставимый с кризисом 2008 года, весьма высока", – резюмировал собеседник.

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