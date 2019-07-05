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Каролина Линте
© Sputnik / Miroslav Rotari

Линте: гарантировать качество украинской молочной продукции я не могу

Радио
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Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочной продукции Каролина Линте рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как проверяют молдавскую и импортную "молочку".

Молдавский потребитель может без страха покупать молочные продукты, произведенные в стране – система контроля не позволяет отходить от технологий и ухудшать качество продукции – такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочной продукции Каролина Линте.

"Каждое молдавское предприятие имеет свои требования и методику контроля. Также имеется плановая методика по обеспечению безопасности сырья и потом уже готового продукта", - сказала Линте.

Требования к молдавским производителям со стороны контролирующих органов весьма жесткие, утверждает собеседница.

"У нас раз в 30 дней у всех производителей берутся пробы и, поверьте, все это очень серьезно, особенно после прошлогоднего скандала, с тех пор всех проверяют очень строго. И хотелось бы, чтобы такая же строгость была по отношению к импорту. Потому как к нашим производителям требования намного жестче", - отметила эксперт.

Вместе с тем, Линте отметила, что контроля за производством импортной, в частности - украинской молочной продукции в Молдове нет.

"Аккредитованные украинские предприятия (их аккредитовали еще несколько лет назад), я не знаю, как там обеспечивается система безопасности и качества продуктов. Нас то четко проверяют раз в 30 дней, а вот 40 украинских предприятий, аккредитованных в 2015 году поставщиков молочных продуктов – кто их инспектировал и, кто их проверял – я не знаю и гарантировать ничего не могу", - резюмировала Линте.

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Теги:
Украина, Молдова, молочная продукция, молочный скандал, молоко


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