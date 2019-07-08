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Виктор Пушкаш
© Sputnik / Osmatesco

Пушкаш: пусть погибнет мир, да здравствует юстиция

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Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш рассказал о том, как именно должен работать Конституционный суд в республике.

К Конституционному суду Молдовы – органу, который обязан толковать Конституцию Молдовы и быть по сути ее гарантом, в последнее время возникло множество вопросов.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Бывший председатель Конституционного суда высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова свое мнение о том, как именно должен работать этот судебный институт.  

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"Принцип "Кадры решают все" работает и в демократическом обществе. Каждый человек должен заниматься своим делом. И каждый институт власти должен работать в пределах своих полномочий. Не пересекать полномочия других органов, не принимать решения за других", - заявил эксперт.

КС должен работать исключительно в правовых рамках без какого-либо политического влияния, утверждает собеседник.

"Есть еще один принцип, известное высказывание: "Пусть погибнет мир, да здравствует юстиция". Оно придумано не сегодня и не вчера. Всегда необходимо соблюдать "букву закона". Сам Конституционный суд должен быть транспарентным и осознавать свои решения", - отметил Пушкаш.

Доверие населения к Конституционному суду – вот главный критерий его правильной работы.

"Только если буква закона соблюдается, люди могут понять и убедиться, что юстиция в стране работает, и работает на должном уровне", - резюмировал собеседник.

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Теги:
законность, Молдова, юстиция, Конституционный суд, Конституция


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