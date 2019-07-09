Политолог: Россия может поддержать евроинтеграцию Молдовы и вот почему

Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что геополитические противоречия в Молдове могут полностью исчезнуть.

Многие эксперты задаются вопросом как долго продлится союз ПСРМ и блока ACUM, и когда пойдут первые "трещины" в новом альянсе. Это рано или поздно случится, но не факт, что в ближайшее время – такую мысль в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.

"Союз этот, конечно же, временный, потому что есть общая цель – демонтаж нынешнего режима. После этого опять обострится проблема выбора – сближения с ЕС или РФ. Противоречия начнутся, но это случится не скоро", - отметил политолог.

Политологи знают примеры, когда в различных странах создавались и успешно действовали альянсы, которые многим казались нежизнеспособными и противоестественными, уверен эксперт.

"С самого начала говорят, что нынешний альянс является неестественным. Однако оказалось, что он возможен – как это было, например, в 1986 году во Франции, там был союз лево-центристов и правых. Там это длилось три года. Но стоит помнить, что в Молдове без геополитики невозможно", - сказал Жук.

Вместе с тем Жук отметил, что нельзя исключить и такой удивительный на первый взгляд сценарий как полное снятие "геополитического напряжения" в Молдове.

"Если изменится российское видение судьбы Молдовы, если РФ начнет приветствовать движение Молдовы в ЕС, то это снимет многие противоречия. Причем, это вполне реальный сценарий, когда Молдова станет плацдармом для экспорта товаров из РФ в Евросоюз", - заключил эксперт.

А вы это знали?