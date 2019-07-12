Политолог: возьмет ли Демпартия реванш на местных выборах

Нынешний год наполнен яркими и даже переломными событиями в политической жизни страны, но не стоит забывать, что в 20 октября нас ждут местные выборы, которые в очередной раз могут несколько изменить политическую реальность. Некоторые эксперты утверждают, что Демократическую партию рано сбрасывать со счетов и что 20 октября возможны политические сюрпризы. Так ли это – на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.
"Можно сравнить ситуацию с той, которая была в своей время с Либерал-демократической партией. После ареста Влада Филата эта партия практически не действовала. И лидеры на местах перешли к демократам или двум партиям блока ACUM. Демпартия не совершила подобной ошибки, они сразу отправили в отставку все руководство и объявили о съезде партии в ближайшее время", - сказал эксперт.
Демпартия должна проделать сложную и кропотливую работу для того чтобы не исчезнуть из молдавской политики, уверен политолог.
"Если им удастся сохранить партийные ячейки на местах, то у них будут неплохие возможности контролировать добрую половину примэрий. Все зависит от их возможности убедить людей в том, что партия реформируется и нуждается в консолидации", - отметил Жук.
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