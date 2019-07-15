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Victor Juc
© Sputnik / Miroslav Rotari

Политолог: разорвет ли геополитика новую власть в Молдове

Радио
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Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, возможно ли многовекторное развитие страны.

Конфигурация новой молдавской власти весьма необычна и порой кажется, что левые и правые забыли о геополитических противоречиях. Это не так, просто было найдено своеобразное решение этой проблемы – такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.  

"Никто не забыл о геополитике. Я считаю, что была следующая договоренность – блок ACUM будет заниматься западным вектором, приоритетным сотрудничеством с ЕС и США, а ПСРМ занимается восточным вектором, отношениями с Россией", - сказал Жук.

В настоящий момент эксперт не видит причин для раскола ПСРМ и блока ACUM.

"Именно поэтому представитель молдавско-российской межправительственной комиссии от Молдовы является сторонником Партии социалистов. И пока противоречий нет между ПСРМ и ACUM", - отметил политолог.

Более того, Жук считает нынешнее положение вещей весьма гармоничным и способствующим всестороннему развитию страны.

"Результаты уже налицо – РФ не вводит никаких эмбарго, а даже наоборот, расширяет возможности поставок в Россию молдавской продукции. РФ не видит сейчас проблем в укреплении отношений Молдовы с ЕС, а Евросоюз также не считает проблемой сотрудничество Молдовы с Российской федерацией", - заключил эксперт.   

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Теги:
президент, Молдова, власть, геополитика, политика


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