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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco

Эксперт: выйдут ли в ближайшее время на свободу Влад Филат и Вячеслав Платон

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Политолог Сергей Манастырлы высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова свое мнение о судьбах самых известных молдавских заключенных.

Некоторые эксперты утверждают, что самые известные в Молдове "сидельцы" – Влад Филат и Вячеслав Платон в ближайшее время могут очутиться на свободе. Аналитики связывают это со сменой политических элит в стране. Свое мнение по этому поводу в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог Сергей Манастырлы.

"И Филат, и Платон испытывают определенные надежды, связанные с тем, что со сменой власти им пересмотрят приговоры, после чего они вернутся в публичное пространство и политику. Но это может стать большой "занозой" для новой власти", - сказал политолог.

Эксперт утверждает, что освобождение сидящих по коррупционным статьям связано с серьезными политическими рисками.

"Власти не нужны конкуренты на той же электоральной площадке, а во-вторых, Филат, к примеру, это единственный, кто был посажен за коррупцию из крупных политиков. Если его посадили, а теперь выпустят, то население почувствует себя обманутым", - отметил Манастырлы.

Политолог считает, что правосудие не должно зависеть от политической конъюнктуры.

"Представители старой власти только и ждут пересмотра приговоров этим и другим персонам. Они моментально обвинят новую власть в беззаконии и предвзятости. Платон уже не может требовать пересмотра дела, а на помилование президента ему рассчитывать вряд ли стоит – все слышали о том, как Платон влиял на судей для решения своих экономических вопросов и освобождать его теперь – это политическое самоубийство", - резюмировал собеседник.

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Теги:
тюрьма, освобождение, свобода, Платон, Филат


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