Манастырлы: Запад пока не готов быть щедрым в отношении Молдовы

Представители западных финансовых структур, МВФ и других, приезжали в страну, обещали возобновить программы финансирования, в том числе, инфраструктурные проекты, рассказал Манастырлы в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Однако, по его словам, выделять серьезные финансы нашей стране пока не торопятся. Возможно, опыт предыдущих лет работы с Молдовой заставляет их вести себя осторожно.

"Можно заметить, что суммы, которые передают новой власти на поддержание бюджетного процесса, в целом, меньше тех сумм, которые передавались в свое время правительству Филата", - заявил политолог.

Видимо, полагает Манастырлы, Запад испытывает определенные опасения, что у нынешней новой власти голова закружится от успехов, как у первого "Альянса за Евроинтеграцию". Кроме того, еще свежо в памяти дело о краже миллиарда, который словно растворился в воздухе. А поэтому финансов Молдове выделяют не так чтобы много, видимо, только на самые крайние нужды. Кроме того, Запад ждет от новой власти, что схемы, используемые предыдущей властью в своих целях, будут теперь работать на государство.

"Столько говорилось, что миллионы евро проходят мимо бюджета по схемам Плахотнюка, Яралова, по каким-то контрабандным схемам. Плахотнюк уехал, демпартия не у власти, пришло время переключать все эти схемы на бюджет и кормить население с этих схем", - заключил эксперт.