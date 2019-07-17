Тампиза: как книга про секс помогла финансированию Советской Молдавии

Бывший ответственный работник Госплана МССР, экс-вице-премьер, министр экономики и финансов Молдовы Константин Тампиза рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какими способами порой приходилось "выбивать" деньги для развития республики в советское время.

Начало и середину 80-х годов прошлого века в Советском Союзе именуют по-разному – или застоем, или временем стабильности, но с ощущением скорого распада СССР. Вместе с тем развитие союзных республик, в том числе Советской Молдавии, не прекращалось – республика нуждалась в серьезном финансировании. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал Бывший ответственный работник Госплана МССР, экс-вице-премьер, министр экономики и финансов Молдовы Константин Тампиза.

"Кишинев тогда был обеспечен гостиницами только на 22%. Школами – на 64. Поликлиниками – на 53%. Койко-местами в больницах – примерная обеспеченность была 58%, я до сих пор отлично помню все эти данные", - сказал Тампиза.

Личные связи тогда, по всей видимости, в большей степени, чем сейчас решали проблемы. В том числе проблемы поставок и вливания финансов в союзные республики. Порой для решения важных задач приходилось прибегать к подаркам, некоторые из которых, в наше время, могут показаться странными.

"Для развития троллейбусов был необходим чрезвычайно дефицитный тогда медный провод. И я за две-три тоненькие книжки "Мужчина и женщина" выбил в Москве порядка 50 тонн этого провода. В Москве нас, молдаван любили, и у меня были очень хорошие отношения в Госплане СССР", - отметил собеседник.

"Мужчина и женщина" – книга о сексуальных отношениях, изданная в Советской Молдавии в то время, когда тема секса была табуированной. Это издание было уникальным и пользовалось безумной популярностью на всем пространстве Советского Союза.