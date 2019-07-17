Ганенко: венки с комплекса "Вечность" должны найтись в точках приема металла

Накануне минувших выходных с мемориального комплекса "Вечность" были украдены два бронзовых венка, являвшихся украшением мраморных стел у входа на территорию. Венки были варварски сорваны с постаментов, по-видимому, став "добычей" охотников за цветным металлом.

"Назвать укравших людьми нельзя, какой бы ни была жизненная ситуация – иди работай, зарабатывай деньги на жизнь, но не воровать же в таких святых местах", - заявил скульптор в беседе с корреспондентом радиостудии Sputnik Молдова.

Ганенко рассказал, что сделал венки под темную патину, чтобы они казались похожими на чугунные, а значит, выглядели менее ценными для добытчиков металлолома. Однако нашелся тот, кто наверняка взял инструмент и попробовал, убедился, что это не чугун. Потому что ограда вокруг мемориала сделана из чугуна, и если бы похитителей интересовал чугун, проще было бы украсть часть ограждения.

Скульптор сообщил, что был очень расстроен известием о краже, поскольку даже восстановить эти венки в первоначальном виде будет проблематично – форм, по которым они отливались, не существует. Однако Ганенко считает, что найти пропажу реально, если соответствующие органы будут заинтересованы в раскрытии этого преступления.

"Точки приема металла известны, можно принять меры, все их обойти, и изделия даже не пострадают. Я уверен в этом", - заключил скульптор.

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