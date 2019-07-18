Холодков: можно ли Молдове обойтись без иностранных кредитов

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Холодков рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что бюджетные расходы растут, потому что предыдущие власти много обещали.

По некоторым данным, в этом году Молдова должна получить 46,5 миллионов долларов от МВФ. На фоне того, что в стране слабо развита экономика, а львиная доля поступлений в бюджет – это деньги, присылаемые гастарбайтерами. Спасут ли экономику Молдовы кредиты МВФ? Российский эксперт полагает, что помощь МВФ нужна Молдове, потому что в стране непростая ситуация.

"Прежде всего, растут бюджетные расходы. Это происходит потому, что предыдущее правительство много обещали и провели много решений по увеличению зарплат госслужащих, индексации пенсий, других социальных расходов", - отметил Холодков в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Увеличение расходной части госбюджета привело к росту дефицита госбюджета, а покрывать образовавшийся дефицит бюджета новому правительству необходимо. И получение денег от МВФ – один из способов залатать бюджетную дыру.

"Кроме того, финансовая помощь МВФ является условием выделения финансов со стороны других организаций. Евросоюз заморозил пакет финансовой помощи в размере 100 миллионов евро для Молдовы. Чтобы эту помощь разморозить, одним из условий является получение кредита МВФ", - разъяснил эксперт.

Таким образом, получение этих 46,5 миллионов долларов ведет за собой возможность получения гораздо более серьезных денежных средств.

Главную опасность пользования кредитами Холодков видит в неэффективном использовании этих средств. Есть немало примеров в мире, когда руководство страны бездарно тратило кредиты и продолжало набирать все новые, все глубже погружаясь в долги и усугубляя проблемы экономики страны.

"Главное для нового правительства - принять реалистичную социально-экономическую программу и добиться роста производства, которое пока находится на низком уровне. Надеюсь, новое правительство сумеет разработать реалистичную программу экономических преобразований", - сообщил Холодков.

Для этого, как полагает эксперт, необходимо принять меры для возвращения домой трудовых мигрантов, а также для восстановления и укрепления экономических связей с Россией.

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