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Константин Москович
© Sputnik / Vladimir Polusatov

Москович: жюри "Славянского базара" пришлось принять сложное решение

Радио
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Народный артист РМ Константин Москович в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал об успехе молдавских артистов на фестивале в "Славянский базар" в Витебске.

17 июля в Белоруссии в городе Витебск завершился XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар-2019". На фестивале в этом году участникам из Молдовы повезло. Молдавским артистам выпала честь участвовали в концерте открытия.

"Это очень престижно, все стараются туда попасть. Но строгие режиссеры из России и Белоруссии очень придирчиво отбирают, кто может туда попасть, подбирают каждый номер. Обязательно должна быть сценография, какой-то посыл зрителю", - сообщил Москович в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Молдавский наист отметил, что на церемонии открытия он выступил дуэтом с великолепной исполнительницей из России Тамарой Гвердцители.

"Тамара пела, я аккомпанировал на нае, мы исполняли композицию из "Шербурских зонтиков". Этот номер стал посвящением Мишелю Леграну, великому певцу, которого уже не стало", - рассказал Москович.

В открытии от участвовала также группа DoReDos, которые "зажгли" зал. Ну а в концерте закрытия выступил Ионел Истрати, который внес в атмосферу фестиваля молдавский колорит, исполнив песню на молдавском.

Кроме того, артисты из нашей страны приняли участие в конкурсной программе фестиваля. Анастасия Барба в очень жесткой борьбе превзошла почти всех конкурсантов в детском конкурсе и заняла второе место. Гран-при получили белорусы, а на первом месте оказалась Армения. В категории взрослых исполнителей от Молдовы участвовала Лидия Исак, и на этом конкурсе возникла сложная ситуация. Сразу четыре участника, в том числе Лидия, набрали одинаковое количество баллов – 167.

"Члены жюри приняли решение еще раз проголосовать, и предпочтение отдали мальчику из Украины. Но Лидия Исак была отмечена специальным призом телекомпании Мир", - заявил Москович.

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Теги:
конкурс, Константин Москович, Витебск, Славянский базар


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