Профсоюзы: где и кто в Молдове может отдохнуть за символические деньги

Сохранилась ли сейчас возможность у работающих граждан Молдовы отдохнуть по профсоюзной путевке, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала начальник Департамента финансов, бухгалтерии и социального страхования Национальной конфедерации профсоюзов Татьяна Олой.

Путевки для взрослых, оплачиваемые из профсоюзных фондов, еще сохранились. Ежегодно на отдых трудящихся из бюджета социального страхования выделяется по 30 миллионов леев на путевки. Распределение путевок для работающих проводится через Национальную кассу и через национальную конфедерацию профсоюзов, потому что не на всех предприятиях есть профсоюзные организации. Из средств, предназначенных на путевки в этом году, 19 миллионов выделено профсоюзам.

"Выделенные государством средства – это всего 7000 путевок. На целую Молдову это совсем мало", - рассказала Олой в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как сообщила эксперт, среди подведомственных профсоюзам санаториев – Bucuria-sind в Вадул-луй-Водах, Nufarul Alb в Кагуле и Codru в Калараше. Отдых по профсоюзным путевкам обойдется отдыхающим в довольно скромную сумму.

"Работник платит 20% от стоимости путевки прямо в санатории. Остальные 80% оплачиваются за счет государственных средств. Человек имеет право получить путевку не чаще, чем один раз в три года. Три года отсчитываются с момента, когда человек выехал из санатория, а не с момента размещения в нем", - заметила Олой.

Кстати, если у человека несколько рабочих мест, если он работает на нескольких предприятиях, подавать заявку на получение путевки он имеет право только по основному месту работы. Претендовать на получение путевки могут только те граждане, которые отработали на предприятии не менее 6 месяцев.

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