Манастырлы: новое правительство пока работает по инерции

Политолог Сергей Манастырлы рассказал в интервью Sputnik Молдова о том, какие заметные шаги предприняло новое правительство с момента начала своей работы.

Отставки ряда чиновников и несколько встреч с зарубежными чиновниками – это пока все, чем отметилось новое правительство. Такое мнение высказал Манастырлы в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Как отметил политолог, заметных шагов новой власти пока не видно. Майя Санду съездила в Бухарест, в Брюссель, принимала гостей из Вашингтона – приезжал Дэвид Хейл, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам.

"Из каких-либо практических действий можно отметить разве что массу отставок. В отставки отправляют госсекретарей министерств. Впрочем, многие чиновники и сами подают в отставки. Каких-либо ярких решений, которые можно было бы с уверенностью назвать шагами новой власти, мы не наблюдаем", - заявил Манастырлы.

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По словам политолога, пока что новая власть продолжает по инерции делать те вещи, которые делала и старая – идет бюджетный процесс, продолжается сбор налогов. Как напомнил Манастырлы, когда блок ACUM шел на выборы, у них был целый список законопроектов и требований. Все это они обещали сделать по приходу к власти. Подавляющее большинство этих требований были политическими обещаниями, вроде принятия декларации в парламенте о признании страны захваченной. Также они обещали снять генпрокурора и ряд других чиновников.

"Такое чувство, что теперь они просто не знают, что делать дальше", - заключил политолог.

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