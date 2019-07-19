Трошин: из-за "реформ от МВФ" падает уровень жизни многих граждан

Являются ли кредиты МВФ кабалой или реальной помощью для стран – на этот вопрос в интервью радиостудии Sputnik Молдова ответил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Николай Трошин.

С одной стороны, МВФ часто критикуют, заявляя, что Фонд способствует тому, что страна, обратившаяся к нему за финансовой помощью, не решает свои проблемы, а еще больше вязнет в долгах. С другой – часто можно услышать мнение, что кредиты – это реальная помощь, а реформы, предлагаемые МВФ, оказываются спасительными для экономики стран.

Недавно речь зашла о предоставлении Молдове кредита МВФ в размере 46,5 миллиона леев, при условии, что страна согласится на проведение ряда реформ в области налогообложения и стабильности публичных финансов, регистрации прогресса в финансово-банковском секторе. Так являются ли кредиты МВФ выходом для Молдовы, или же польза от выделенных средств сомнительна?

Трошин полагает, что кредиты МВФ действительно могут быть необходимыми для стран, оказавшихся в тяжелой ситуации, чтобы преодолеть те трудности, которые испытывает экономика.

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"Но при этом надо учитывать, что структура управления МВФ на сегодняшний момент не отвечает реальному раскладу сил. Америка имеет более высокую долю в Фонде, в то время как многие развивающиеся экономики представлены недостаточно", - отметил Трошин в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению российского эксперта, это несоответствие системы управления, конечно, накладывает отпечаток на те рекомендации, которые даются фондом. Сложившаяся структура Фонда не в полной мере отвечает реальному раскладу сил в мировой экономике. И в связи с этим в своей деятельности Фонд пока еще не полностью учитывает социальные проблемы, которые возникают при проведении экономических реформ.

"Многие экономические реформы, которые необходимы с точки зрения ускорения экономического роста, стабилизации финансового положения, имеют негативные социальные последствия. Прежде всего, это рост экономического неравенства. Попытки Фонда каким-то образом это учитывать пока еще недостаточны", - сообщил Трошин.

Как полагает эксперт, сомнения людей в необходимости этих кредитов можно понять, поскольку в результате предлагаемых МВФ реформ падает уровень жизни многих граждан. Из-за этого и возникает недовольство теми рекомендациями, которые делает МВФ.

"Необходимо выработать какие-либо механизмы, которые позволят провести необходимые структурные реформы, но таким образом, чтобы это не ударило по наименее обеспеченным слоям граждан", - заключил эксперт.

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