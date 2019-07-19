Тромбицкий: за убитые реки в Молдове ответить некому

В последние годы и экологи, и неравнодушные граждане отмечают удручающее состояние наших рек и водоемов. Для исправления ситуации, полагает Тромбицкий, необходимо восстановить самостоятельное министерство окружающей среды, упраздненное в 2017 году в рамках правительственной реформы в Молдове. Новые власти планируют вновь учредить это министерство в следующем году.

Также Тромбицкий в интервью радиостудии Sputnik Молдова выразил надежду, что новые власти восстановят некоторые структуры, существовавшие прежде, например, службу рыбоохраны, которая была ликвидирована. Как отметил эколог, на сегодняшний день очень сильно разрушены ведомства, которые должны анализировать состояние окружающей среды, заниматься каждодневным мониторингом.

"13 мая был сильнейший сброс в реке Реут, в фейсбуке появились картинки того, что по реке от Оргеева плывет толстый слой пены. И соответствующие структуры никак не прореагировали на это, даже не отобрали пробы для анализа", - заметил Тромбицкий.

Как предположил эксперт, ответственные лица, по всей видимости, ждали определенной команды, хотя они должны сами реагировать в таких случаях. Этот ролик набрал более 60 тысяч просмотров, наверняка кто-то из ответственных лиц его тоже видел. Но команды действовать не было.

"У нас скопилось за последние годы множество проблем, которые говорят о неэффективности существующих структур, ответственных за экологическую ситуацию. Несмотря на то, что у нас создано Агентство окружающей среды, почему-то толку от него пока мало. Так что в этой сфере есть очень много работы", - подытожил эколог.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK