Захарова: Кирилл Вышинский ‒ заложник, а не подсудимый

Суд в Киеве принял решение продлить арест руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому до 19 сентября. Комментируя эту новость, Захарова подчеркнула, что произошедшее ставит крест на любых заверениях Киева о стремлении страны к европейским ценностям.

"Надо прекратить называть Кирилла Вышинского подсудимым и называть его просто заложником. После сегодняшнего решения это очевидно. Не только не отпустить человека после года измывательств и непредоставления каких-либо обвинений в его адрес, подкрепленных материалами, но и в очередной раз перенести заседание, какое-либо движение по его делу, практически бессрочно", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что судебные заседания по делу Вышинского постоянно переносятся из-за того, что на них нечего обсуждать.

"Подсудимый ‒ это человек, которому предъявляется хоть что-то, это человек, который работает с материалами, который может что-то в свою защиту сделать. В данном же случае его держат как заложника. Это не европейские ценности, это варварство. Именно в эту яму и скатывается Украина", - добавила Захарова.

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