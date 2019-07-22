Косачев: российским вузам необходимо обучать больше студентов из Молдовы

Готова ли Россия предоставлять больше мест в своих вузах молдавским студентам, рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Квота на обучение иностранных студентов в Российской Федерации должна увеличиться. Об этом заявил Косачев в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова. Как сообщил сенатор, сейчас работа по увеличению количества иностранных студентов, в том числе – из Молдовы, начинает выходить на практические рельсы.

"У нас есть национальный проект "Образование". Одна из его целей - задача, поставленная президентом, - к 2024 году удвоить число иностранных студентов, которые учатся на территории Российской Федерации. Конечно, это будет касаться и бюджетных мест", - отметил Косачев.

По его мнению, это все равно капля в море, так как для Молдовы Россия выделяет в год 600 бюджетных мест, из них 200 – для Приднестровья, а 400 – для правобережья. При этом, Румыния готова предоставлять для студентов из Молдовы больше 6000 бюджетных мест.

"Я эту тему поднимаю на каждой встрече с президентом и правительством Российской Федерации", - добавил Косачев.

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Дипломат рассказал, что Россия предоставляет в год порядка 400 тысяч бюджетных мест в своих вузах. Из них 15 тысяч – для иностранцев, остальные – для российских граждан. Косачев предложил ответственным лицам оценить ситуацию и, возможно, сократить число российских граждан на бюджете, потому что существует проблема перепроизводства специалистов с определенными профессиями, которые затем уходят работать не по специальности. Вместо этого, выделяемые на обучение невостребованных специалистов финансы можно было бы потратить на расширение квоты для иностранных студентов.

"Это важно и для нас, потому что любой иностранец, которого мы обучили профессии, становится нашим единомышленником. Пока мое предложение затерялось в "коридорах власти", но мы бьемся, добиваемся, доказываем и надеемся, что преуспеем", - заключил Косачев.

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