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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco

Манастырлы: ждет ли молдавских чиновников люстрация

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Политолог Сергей Манастырлы рассказал, возможна ли люстрация в отношении молдавских чиновников, применима ли у нас вообще такая практика и в каких масштабах.

Те, кто говорит о возможности люстрации у нас, ссылаются, по-видимому, на украинский опыт, когда после известных событий депутаты Партии регионов подвергались общественной травле. Мы видели, как их обливали краской, забрасывали мусором, демонстрируя свое отношение к народным избранникам такими вот изощренными способами. У нас, уверен Манастырлы, такая практика вряд ли применима, а выражать свое отношение подобным образом ни рядовые граждане, ни действующие политики не будут. Действия такого рода у нас не найдут понимания, поскольку и страна меньше, и молдавские власти достаточно плотно повязаны между собой.

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"Не думаю, что в Молдове кто-то кого-то будет люстрировать. Все друг друга прекрасно знают, все друг у друга на свадьбах гуляли. И было бы ужасно организовывать люстрацию для своих друзей и знакомых, которые были по ту сторону власти и которые, кстати, ничего подобного не делали для вас", - заявил Манастырлы в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как отметил политолог, если понимать люстрацию как запрет на занятие определенных должностей, отстранение от власти, то любые такие запреты должны быть обоснованы юридически. Есть законодательство, которое предусматривает наказание за преступления экономического характера, или за использование своего влияния в качестве политического лица для достижения выгоды. В этом случае выносится приговор, где человека наказывают за допущенное правонарушение, и одной из наказательных мер может быть запрет на занятие публичных должностей, или на занятие политикой на определенный срок.

"Если же просто так, без оснований, обрезать политическую карьеру оппонентам, то так поступать не принято в цивилизованном обществе. Если человек совершил какие-либо правонарушения – пусть прокуратура разбирается. И если прокуратура докажет вину – тогда наказывайте, сажайте", - подытожил Манастырлы.

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Теги:
Молдова, молдавские чиновники, люстрация


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