Думанов: музей ретро-авто в Молдове мог бы стать туристическим объектом

Восстановление старинных автомобилей – увлечение людей по всему миру, в том числе в Молдове. Что так привлекает коллекционеров и реставраторов? Прежде всего, считает Думанов, это ощущение того, что сохраняешь часть истории, ведь речь идет о машинах, которые свое, как автомобили для ежедневного использования, уже отработали. Некоторые сохранились в очень малом количестве экземпляров.

"До недавнего времени у нас были законы, которые практически не позволяли коллекционерам старинных авто заниматься своим хобби. Невозможно было ввезти в страну ни старинный автомобиль, ни другую ретро-технику", - сообщил эксперт.

По словам Думанова, много лет единственной возможностью найти экземпляр для восстановления был поиск среди металлолома, на свалках, энтузиасты собирали то, что еще осталось внутри страны, а что-то вообще воссоздавали "с нуля".

"Сильная сторона Молдовы – то, что у нас есть хорошие инженеры. Молдова славится не только вином и сельхозпродукцией, а также светлыми головами, которые очень хорошо разбираются в технике и умеют своими силами сделать то, на что другие тратят очень большие деньги", - рассказал Думанов в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как заявил эксперт, в Кишиневе есть мастер, который делает реплики Мерседесов 30-х годов, он уже создал 4 машины.

Оригинальная такая машина на аукционе стоит от 8 миллионов евро, реплика, конечно, намного дешевле, но мастер мечтал о такой машине и сделал ее собственными руками. Когда он едет на ней по Кишиневу, то срывает бурю аплодисментов.

В Европе, по словам Думанова, законодательство защищает старинные экспонаты, так как государственные чиновники понимают их антикварную ценность. Недавно и в России был принят регламент, автовладельцам раритетов предоставляются льготы, предусмотрена особая система автострахования для таких автомобилей, а государство поощряет частную инициативу по сохранению истории.

"Мы ставим себе задачу создать технический музей, где наши реставраторы могли бы представить свои авто. Пока они стоят у каждого в личном гараже, но мы надеемся, что будет единая площадка, где можно все это выставить, которая будет охраняться, а главное – куда можно будет водить экскурсии", - отметил эксперт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK