Зубкова: почему в озере "Валя морилор" все время гибнет рыба

Водохранилище Валя морилор (бывшее Комсомольское озеро) было построено сроком на 50 лет. Оно просуществовало на несколько лет дольше, прежде, чем нашлись средства на его спуск и очистку. После очистки водоем решили заново заполнить.

В первый раз, когда озеро заполняли водой, все делали по нормам и правилам – дно было выровнено, уложена галька, затем песок. Сейчас же, по словам Зубковой, работы были проведены по принципу "и так сойдет". Водоем начали заполнять без предварительной подготовки дна.

"Все дно было заросшее, я говорила тогда, что нельзя заполнять. На что мне ответственные лица сказали, что в озеро запустят рыбу и она всю растительность съест. Но рыба объедает только молодые верхушки растений", - рассказала Зубкова в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В результате трава начала гнить, в озере стали размножаться гнилостные бактерии. Кроме того, дно озера после осушения стало местом проведения археологических раскопок, велись соответствующие работы.

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"Там были ямы в некоторых местах, довольно глубокие. Любой человек, который строит пруд, знает, что дно должно быть ровным, потому что, если где-то яма – она все время будет источником сероводорода", - сообщила Зубкова.

После заполнения водоема, как могли убедиться все кишиневцы, в нем постоянно наблюдался мор рыбы, соцсети заполнены фотографиями, запечатлевшими факты массовой гибели его обитателей. Для решения этой проблемы, по словам эксперта, городскими властями были потрачены немалые средства. Были выделены средства на покупку аэраторов, которые необходимы, чтобы как-то попытаться исправить ситуацию.

"Да, для водоемов аэратор – это спасение. Со мной консультировались, какие нужны, я сказала, что нужны придонные. Но это очень дорого. Один час работы такого аэратора с одной помпой будет стоить от 1000 до 4000 леев", - отметила Зубкова.

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