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Константин Косачев
© Sputnik / Владимир Федоренко

Косачев: кому станет проще получить гражданство России

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Как решается проблема предоставления российского гражданства в упрощенном порядке родившимся в Советском Союзе, рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В России произошло изменение психологического, ментального подхода к теме упрощенного предоставления гражданства жителям бывших республик, входивших в состав СССР, заявил Косачев в ходе своего визита в Республику Молдова. По словам сенатора, Россия долгое время придерживалась оградительной политики в вопросах натурализации иностранцев.

Как подчеркнул Косачев, ранее официальная Москва опасалась, что, проявляя гибкость в вопросе выдачи гражданства, Россия будет создавать дополнительную нагрузку на социальную, экономическую и в какой-то мере политическую системы.

"Этот подход поменялся примерно год назад, потому что за последние полгода уже приняты три крупных пакета решений и законодательного уровня, и уровня нормативных актов, которые существенно упрощают схему получения российского гражданства", - сообщил Косачев.

В первую очередь, отметил дипломат, упрощение было реакцией на массовый переезд в Россию граждан Украины, прежде всего, с юго-востока, но впоследствии эти формы предоставления гражданства по упрощенной процедуре стали распространяться на все более широкие группы людей.

"Сейчас в Государственной Думе находится четвертый, достаточно крупный пакет, который прошел первое чтение. И он будет обращен на такую категорию, как дети людей, родившихся на территории бывшего Советского Союза", - добавил Косачев.

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