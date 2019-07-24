Жук: деолигархизация – это смена не столько людей, сколько системы

Политическая система Республики Молдова очищается от олигархов, новых на горизонте пока не видно, полагает политолог Виктор Жук.

Вслед за разговорами о деолигархизации в Молдове стали слышны и прогнозы пессимистов – что есть исторические примеры, когда избавление от олигархов приводило к тому, что на смену одним олигархам приходили другие. Нет ли такой опасности для Молдовы, что история повторится?

"Сейчас происходит демонтаж предыдущего режима, всего, что было связано с демократической партией и ее лидером. Пока происходят именно эти процессы. Мы видим работу правительства, деятельность нынешнего парламента, смену руководителей некоторых институтов власти", - заявил Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению политолога, деолигархизация – не самый простой процесс. Одно дело, это смена людей на руководящих постах, связанных с предыдущей властью, и совсем другое – изменение самой системы, при прежней власти сложившейся.

"Это не так просто, искоренить прежнюю систему и с нуля создать новую, которая и мысли не допускала бы заниматься теми делами, которые творились у нас, особенно, в судебной системе", - отметил Жук.

В Молдове много честных и профессиональных людей, и разговоры о том, что нам необходимо приглашать на какие-то должности специалистов из-за рубежа, поскольку местные чиновники могут продолжить линию прежней власти, не имеют смысла, считает Жук.

"Многие из этих людей не могли высказаться, боялись, что потеряют работу. Но при другой системе, в другом политическом контексте они могли бы себя проявить лучшим образом", - добавил эксперт.