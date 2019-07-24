Бажан: кредиты – крючок, на который МВФ может поймать Молдову

Ряд условий, необходимых для получения кредитов от МВФ, может стоить стране экономической самостоятельности, полагает Бажан. Условия, выдвигаемые фондом, предполагают снижение социальных расходов, поскольку кредиты нужно отдавать и деньги необходимо где-то брать. Чаще всего происходит это за счет бюджетной сферы, заявил эксперт в беседе с корреспондентом радиостудии Sputnik Молдова.
"Стандарт обычно – сокращение расходов бюджета. А это ударяет по многим слоям населения", - отметил Бажан.
Как заявил эксперт, кредиты могут быть полезны, когда нужна какая-либо срочная помощь. Но при этом, кредиты МВФ выдаются не так быстро, есть определенная процедура получения. Прежде, чем выдать кредит, представители фонда исследуют ситуацию в стране, вызывают свою комиссию, которая рассматривает ход хозяйственных дел в той или иной стране, определяет, какие в стране есть резервы для того, чтобы эти кредиты вернуть.
"Кредиты МВФ выдают под небольшой процент, но ставят определенные условия, которые заключаются в проведении экономических реформ. Но эти реформы не всем идут на пользу как в социальном смысле, так и в смысле развития экономики. Сокращение расходов всегда чревато падением внутреннего спроса, а это ударяет по экономическому росту", - объяснил экономист.
Условия, выдвигаемые МВФ, необходимо исполнять. После выполнения ряда условий следует транш кредитов и новые условия, необходимые для получения второго транша.
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"Эти кредиты – определенный крючок, на котором МВФ держит страну. Вы не можете взять всю сумму денег сразу и истратить, как вы хотите. Все идет в виде траншей за выполнение условий МВФ. Так что еще один серьезный отрицательный эффект этих кредитов – это невозможность проводить самостоятельную экономическую политику", - рассказал Бажан.
По этой причине многие страны предпочитают прибегать к помощи МВФ в самую последнюю очередь, только если все остальные возможности получить финансирование исчерпаны, поскольку кредиты МВФ чреваты утратой самостоятельности в проведении экономической политики.
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