Затулин заявил о необходимости упростить получение гражданства России

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин рассказал о тех задачах, которые ему предстоит решать в новой должности.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о назначении первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина специальным представителем нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства.

"Эта должность впервые появляется в Госдуме, и ее появление, безусловно, связано с тем значением, которое приобретают в нашей жизни эти проблемные вопросы. Мы сегодня являемся реципиентом переселенцев с Украины, где продолжается по сути в холодной или горячей форме гражданская война", - сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в России наблюдается демографическая яма.

"Все это диктует необходимость упрощения и ускорения процедур, направленных на получение российского гражданства нашими соотечественниками. В своей работе хотелось бы сосредоточиться на вопросах репатриации, то есть возвращение соотечественников в Россию", - добавил он.

Также Затулин рассказал, что сейчас в портфеле лежит 16 законопроектов, которые передается от одного комитета к другому.

"Нужно принимать решения, обращать внимание на то, что говорят люди. У них очень много жалоб и законных претензий", - заключил он.

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