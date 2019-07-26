Жук: почему Запад и Восток помирились в Молдове

Политолог Виктор Жук рассказал о том, почему совпали интересы России, Евросоюза и США в разрешении политического кризиса в Молдове.

Впервые за долгие годы Запад и Восток проявили удивительное единодушие, когда дело коснулось вопроса смены политической власти в Молдове. И некоторые аналитики стали высказывать осторожные опасения – а почему вдруг в этой географической точке сошлись интересы непримиримых прежде политических противников – России, Евросоюза и США?

"Правительство Павла Филипа испортило отношения с Российской Федерацией, но не улучшило отношения с Евросоюзом, которые тоже стали прохладными, когда отменили результаты выборов главы столичной власти", - рассказал Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как заявил эксперт в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова, охлаждение отношений и с Востоком, и с Западом стало причиной геополитической изоляции Молдовы. Поэтому представители как Запада, так и Востока решили, что необходимо сотрудничать для решения проблемы республики.

"В России было возбуждено несколько уголовных дел в отношении бывшего лидера Демократической партии. Европейский союз приостановил макрофинансирование Молдовы на основании двух резолюций Европейского парламента", - сообщил Жук.

Что же касается США, то в данной ситуации им просто было выгодно поддержать своих европейских партнеров.

Политолог категорически отрицает возможность наличия какого-либо "тайного плана" в отношении Молдовы у ведущих мировых политических игроков.

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