Гайчук: почему Молдове необходимо международное признание нейтралитета

Экс-министр обороны, депутат парламента, генерал Виктор Гайчук рассказал, что даст Молдове закрепление за ней нейтрального статуса.

Президент Игорь Додон неоднократно отмечал важность закрепления статуса нейтралитета Республики Молдова на международном уровне. С тем, что Молдове необходим нейтралитет, закрепленный международными гарантиями, согласен и Гайчук.

"Я очень рад тому, что господин Президент такое заявление сделал, потому что я неоднократно говорил о необходимости такой меры. Конечно, нейтральный статус закреплен у нас в Конституции, но это внутренний наш документ. Другие страны могут отнестись по-разному к этому факту", - заявил генерал в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

Как сообщил Гайчук, идеальный вариант для Молдовы – чтобы международное сообщество подтвердило нейтральный статус государства.

"Я имею в виду, чтобы наш нейтралитет подтвердил Совет Безопасности ООН, была выпущена резолюция ООН по признанию нейтралитета Республики Молдова", - отметил депутат.

По словам Гайчука, для Молдовы в этом вопросе необходима поддержка со стороны ключевых игроков на мировой арене в лице Российской Федерации, США, Евросоюза. И тогда может быть принят какой-то международный правовой акт, который бы позволил закрепить за Молдовой нейтральный статус.

"Я сторонник нейтралитета Молдовы, я считаю, что это один из основополагающих пунктов нашей государственности, который позволяет Молдове иметь хорошие отношения с Западом, Востоком, со всеми странами мира, быть привлекательной для инвестиций", - сказал Гайчук.

В то же время, подчеркнул он, международное признание нейтралитета позволит стать основой для окончательного урегулирования приднестровского вопроса.

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