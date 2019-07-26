15:00 26 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.58
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск
Виктор Гайчук
© Sputnik / Osmatesco

Гайчук: почему Молдове необходимо международное признание нейтралитета

Радио
Получить короткую ссылку
62 0 0

Экс-министр обороны, депутат парламента, генерал Виктор Гайчук рассказал, что даст Молдове закрепление за ней нейтрального статуса.

Президент Игорь Додон неоднократно отмечал важность закрепления статуса нейтралитета Республики Молдова на международном уровне. С тем, что Молдове необходим нейтралитет, закрепленный международными гарантиями, согласен и Гайчук. 

"Я очень рад тому, что господин Президент такое заявление сделал, потому что я неоднократно говорил о необходимости такой меры. Конечно, нейтральный статус закреплен у нас в Конституции, но это внутренний наш документ. Другие страны могут отнестись по-разному к этому факту", - заявил генерал в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

Как сообщил Гайчук, идеальный вариант для Молдовы – чтобы международное сообщество подтвердило нейтральный статус государства.

"Я имею в виду, чтобы наш нейтралитет подтвердил Совет Безопасности ООН, была выпущена резолюция ООН по признанию нейтралитета Республики Молдова", - отметил депутат.

По словам Гайчука, для Молдовы в этом вопросе необходима поддержка со стороны ключевых игроков на мировой арене в лице Российской Федерации, США, Евросоюза. И тогда может быть принят какой-то международный правовой акт, который бы позволил закрепить за Молдовой нейтральный статус.

"Я сторонник нейтралитета Молдовы, я считаю, что это один из основополагающих пунктов нашей государственности, который позволяет Молдове иметь хорошие отношения с Западом, Востоком, со всеми странами мира, быть привлекательной для инвестиций", - сказал Гайчук.

В то же время, подчеркнул он, международное признание нейтралитета позволит стать основой для окончательного урегулирования приднестровского вопроса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Президент Молдовы сделал особое заявление о нейтралитете страны
Внешняя политика и нейтралитет: какую позицию отстаивает Додон в Мюнхене


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи
Через Кишинев домой: российские моряки вылетели в Москву
Через Кишинев домой: российские моряки вылетели в Москву
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться