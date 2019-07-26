Демограф: Молдову ждет старение населения и уменьшение числа детей

Соотношение между числом смертей и числом рождений в Молдове - в пользу смертности, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

Тенденция, когда уровень смертности превышает уровень рождаемости, будет сохраняться довольно продолжительное время, поскольку население Молдовы стареет, а количество пожилых людей увеличивается. Число же рождений будет только уменьшаться, поскольку в репродуктивный возраст вступает малочисленное поколение – женщины, родившиеся в конце 90-х – начале 2000-х годов. Кроме того, отметила Гагауз, есть еще и другая проблема – проблема учета рождений.

"Мы знаем, что некоторые граждане Республики Молдова обладают и гражданством Румынии. Поэтому некоторые молодые семьи предпочитают регистрировать ребенка в консульстве Румынии. Затем эти данные перерегистрируются. Но эти рождения до настоящего времени не попадали в официальную статистику рождений", - объяснила демограф.

Если исходить из данных, которые нам дают последние перерасчеты и численности населения, и числа рождений, то они показывают несколько другой уровень рождаемости, если оценивать это как коэффициент суммарной рождаемости. Он у нас, согласно перерасчетам, составляет 1,8 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Как подчеркнула Гагауз, если сравнивать с другими странами, то это достаточно неплохой показатель.

"Но число рождений в республике, безусловно, снижается", - отметила эксперт.

Кстати, если смотреть международную статистику, то кризис рождаемости так или иначе затронул большую часть праленты. Это значит, что в половине стран мира количество родившихся детей неспособно компенсировать естественную убыль населения.

Как свидетельствуют исследования, есть три ключевых фактора, приводящих к снижению уровня рождаемости.

Это доступность контрацепции, изменение социальной роли женщины в обществе и соответственно, более высокий уровень образования и занятости среди женщин, а также снижение уровня детской смертности, что приводит к тому, что женщины рожают меньше.

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