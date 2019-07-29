Гагауз: куда за год исчезли 800 тысяч молдаван

Как так произошло, что цифры статистики показывают сокращение численности населения республики на 800 тысяч человек за один год, помогла разобраться главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

Статистические данные показывают, что в прошлом году в Молдове проживало почти четыре миллиона граждан, в этом году исследования свидетельствуют: в республике остались около трех миллионов. По словам эксперта, все дело в неправильной трактовке существующих цифр. Национальное бюро статистики объявило новые данные о наличном населении Республики Молдова. Его численность составила 2 миллиона 680 тысяч человек.

"В прессе на самом деле появилась информация, что за один год численность населения уменьшилась более, чем на 800 тысяч человек. Это не соответствует действительности", - заявила Гагауз.

Как объяснила демограф, такая цифра получилась потому, что Национальное бюро статистики, наконец, пересчитало наших граждан, которые постоянно проживают в Молдове.

"Все мы знаем, что на протяжении многих лет у нас наблюдается высокий уровень миграции. В конце 90-х и начале 2000-х трудовая миграция граждан в основном имела нелегальный характер, поэтому существовали определенные сложности в учете мигрантов", - отметила Гагауз.

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Численность населения при этом, рассказала эксперт, рассчитывалась исходя из официальных данных, то есть, тех, которые были доступны. Но постепенно появились новые возможности для перерасчета численности населения, сложились условия для получения информации, которые позволили Национальному бюро статистики выполнить очень важную работу – точнее определить, сколько людей проживает в Молдове на основе критерия "обычное место жительства". Этот критерий означает, что человек находился на территории страны в течение 12 месяцев и более.

"То есть, просто произошел перерасчет численности населения, начиная с переписи 2014 года по 2019 год. Планируется перерасчет населения и с 2004 по 2014 год, до предыдущей переписи. Это очень важная работа, которая предоставляет нам надежную информацию о численности, о структуре населения, и эта информация важна для разработки социально-экономической политики страны", - заключила Гагауз.

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