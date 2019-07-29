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Виктор Гайчук
© Sputnik / Osmatesco

Гайчук: Молдова может стать международной площадкой для мирных переговоров

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Молдова может стать площадкой для обмена опытом стран с нейтральным статусом, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экс-министр обороны, депутат парламента, генерал Виктор Гайчук.

Для обсуждения миротворческих операций, для подписания международных соглашений часто выбирают нейтральные страны. Здесь играет свою роль фактор незаинтересованности страны, отсутствие вовлеченности ее в конфликтные ситуации. Именно на территории нашей страны другим государствам можно было бы собираться и вести переговоры о перемирии, о взаимопомощи, о сотрудничестве в миротворческих миссиях, полагает Гайчук.

"Те стороны, между которыми существует конфронтация, всегда выбирают третьего для разрешения своих споров. Я считаю, что фактор нейтральности Молдовы, в том числе, в евроазиатском регионе, помог бы нам вести переговоры между Востоком и Западом", - заявил депутат в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По его мнению, Молдова не окажется в изоляции, несмотря на то, что все страны вокруг либо уже члены НАТО, либо стремятся туда попасть.

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"Мы были бы островком согласия, мира и благополучия. Но при этом у нас должна быть национальная армия, мы должны быть готовы защитить свою страну, и мы, как члены ООН, должны быть способны предоставить что-то международным организациям. Но прежде всего мы должны утвердить свой нейтральный статус на международной арене", - заключил Гайчук.

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Теги:
Молдова, Виктор Гайчук


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