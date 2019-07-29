Мидриган: Конституционный суд неоднократно превышал свои полномочия

День Конституции должен быть одним из главных праздников страны, уверен Мидриган. 29 июля должно стать официально отмечаемой датой, так как необходимо всегда помнить, что Конституция – это основной закон.
"Дом стоит на основании, государство – на Конституции. И мы должны этот день помнить, праздновать и гордиться. К сожалению, этот день мало отмечается, это упрек нашим властям", - заявил Мидриган в интервью корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова.
Юрист обратил внимание на то, что Конституционный суд неоднократно превышал свои полномочия. Создавалось впечатление, что в стране власть зависит не от народа, а от Конституционного суда.
"Необходимо предусмотреть в законе, что судьи Конституционного суда тоже могут быть привлечены к ответственности в случае, если они превышают свои полномочия. Надо очень тщательно подходить к этим изменениям, действуя не в интересах определенной группы политических сил", - отметил Мидриган.
Кроме того, полагает юрист, нам необходимо гражданское общество. Людям необходимо осознавать, что они и являются гражданским обществом, и от них зависит происходящее в стране, поскольку они – большинство, а не политики.
"Тогда у нас возможно будет так, как в тех государствах, где гражданское общество есть. Когда возникает ситуация, вызывающая народное недовольство, люди просто выходят на улицу, чтобы заявить свое "Нет". У нас же людей намеренно разделяют, и никто не заинтересован в том, чтобы объяснить им, в чем заключается их гражданский долг", - заключил Мидриган.
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