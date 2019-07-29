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Валерий Реницэ
© Sputnik / Osmatesco

Реницэ: День Конституции – для размышлений, а не для концертов

Радио
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День Конституции должен быть не возможностью поплясать под концерт на площади, а поводом задуматься о будущем своей страны, уверен аналитик Валерий Реницэ.

25-летие молдавской конституции – прекрасный повод задуматься о том, чего мы достигли как народ, как жители своей страны за годы независимости. Между тем, день Конституции не является государственным праздником, не отмечается так широко, как, скажем, День Независимости или праздник "Лимба ноастрэ".

"Я думаю, может, это не повод праздновать так, как мы привыкли. Мы все время скачем в Молдове. Человек утром встает и у него сразу голова идет кругом. И нужно иметь какие-то дни, часы, чтобы остановиться и подумать", - заявил Реницэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как считает журналист, этот день – не повод отмечать с размахом, по-молдавски, с плясками и концертами. Стоит сломать эту традицию и сделать этот день временем для серьезных разговоров о будущем страны и о роли законов в обществе. Гораздо полезнее было бы в День Конституции проводить культурно-просветительные, а не развлекательные мероприятия.

Четверть века назад была принята Конституция Молдовы>>>

"Может, стоит в этот день устраивать какие-то публичные лекции, дебаты, чтобы он был поводом остановиться на минутку и подумать: кто мы такие, что мы должны делать и как мы относимся к основному закону нашей страны", - предложил Реницэ.

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