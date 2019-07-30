Метеорологи обеспокоены: за последние 20 лет в Молдове стало жарче

О том, как менялся климат в нашей стране с момента начала метеорологических наблюдений, рассказала начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

В Молдове метеорологические наблюдения начали вести 120 лет назад. За этот период температура выросла. Особенно резко температур начала расти в течение последних 20 лет, сообщила Трещило в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Это не значит, что с каждым годом температура все выше и выше, или что каждое лето все жарче и жарче. Это не прямой график, это некая тенденция, которая прослеживается на протяжении определенного периода", - уточнила метеоролог.

По словам специалиста, это не линейный график, один год температура может быть чуть выше, другой - чуть ниже. Но общие тренды говорят о том, что и среднегодовые температуры, и температуры летом растут. В 2012 году, кстати, был установлен температурный максимум для Молдовы за всю историю наблюдений – 42,5 С, такая температура была зарегистрирована в 2012 году в Фалештах.

"Есть заявление всемирной метеорологической организации, что самыми жаркими годами в мире были 2015-2018. В Молдове 2015 год жарким не был, но очень жарким был 2012-ый. Так что, в принципе, общемировая тенденция прослеживается и у нас. И последнее 20-летие действительно было самым богатым на рекорды высоких температур", - отметила Трещило.

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