Брутер: до создания новой оппозиции в Молдове пройдет немало времени

Преобразования в управлении Молдовой были восприняты народом позитивно, но новая власть может разочаровать своих избирателей, если не будет действовать, а ограничится словами, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Прошло более месяца с момента, когда в республике установилась новая власть. Были надежды, что новые политические силы во главе государства будут действовать более динамично. Но, несмотря на то, что новая власть пока не нашла свою позитивную программу, кредит доверия избирателей к ней не исчерпан. Об этом заявил Брутер в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

"Через два с небольшим месяца в Молдове выборы. Я думаю, что общее движение не позволит за этот срок "съесть" весь кредит доверия, поэтому, если будет второй тур выборов, я думаю, ситуация будет меняться либо в плюс, либо в минус", - заметил Брутер.

Политолог также добавил, что на сегодняшний день фактически все политические движения, кроме входящих в ACUM и ПСРМ, либо бездействуют, либо дискредитированы.

"И ПСРМ, и ACUM получили достаточно большой временной промежуток для того, чтобы утвердиться в качестве естественных бенефициаров ситуации, потому что до момента создания какой-либо оппозиции должно пройти некоторое время. Мы видим, что даже местные выборы не привели пока к интенсивному партийному строительству", - отметил политолог.

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На сегодняшний момент сложившаяся ситуация позволяет ПСРМ и ACUM занимать доминирующее положение, к которому они стремились.

"Однако дальше необходимо переходить к произвольной программе, обязательная уже выполнена", - заключил Брутер.

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